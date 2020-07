Le Collège Notre-Dame s’associe à la nouvelle Académie CCM des Albatros

Après Hockey Rivière-du-Loup, le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup confirme son association avec la nouvelle Académie CCM des Albatros pour l’aider à optimiser le talent des jeunes hockeyeuses et hockeyeurs de son programme Sport-études hockey et de son option Hockey-études.

Les deux organisations se connaissent bien puisque le Collège coopère depuis 15 ans avec la corporation du club de hockey Les Albatros midget AAA et la structure intégrée de Hockey Bas-Saint-Laurent pour le développement des joueurs de hockey d’élite des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. L’arrimage entre le Collège et l’Académie CCM des Albatros s’inscrivait donc dans une suite logique.

Selon Carl Dubé, directeur des services aux élèves au Collège Notre-Dame et directeur pédagogique de la Structure des Albatros, le partenariat entre le Collège et l’Académie CCM permettra de consolider les orientations du programme de hockey de l’établissement d’enseignement.

M. Dubé précise : «Avec la perspective d’un retour progressif du hockey en septembre, nous voulions nous assurer du meilleur encadrement sportif possible pour nos athlètes du programme d’élite Sport-études hockey et les élèves de l’option Hockey-études qui pratiquent le sport hors de nos équipes affiliées. Ainsi, les hockeyeuses et les hockeyeurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine inscrits au Collège seront assurés d’un encadrement pédagogique et sportif intégré, complet et de haute qualité, en conformité avec les directives et recommandations de la Santé publique.»

Les jeunes qui évoluent dans les calibres bantam majeur AAA, midget Espoir et midget AAA du programme Sport-études bénéficieront de l’encadrement pédagogique qui fait la réputation du Collège Notre-Dame et le place parmi les écoles secondaires les plus performantes au Québec depuis nombre d’années. Sur le plan sportif, ils profiteront d’un programme complet de consolidation des acquis, d’un plan individualisé de développement et de perfectionnement des habiletés techniques, d’une méthode de développement des habiletés de base fondée sur la pratique d’autres activités sportives, donc d’une solide préparation en prévision d’un retour à la compétition.

Chaque semaine, ils auront accès à des entrainements sur glace et hors glace. Ils pourront aussi participer aux activités d’une ligue 3 contre 3 ou 4 contre 4. En complément, les joueurs profiteront hebdomadairement de séances vidéo d’évaluation de leurs habiletés techniques, d’apprentissages par modelage et de cours théoriques, notamment en nutrition et en psychologie sportive.

Pour leur part, les hockeyeuses et hockeyeurs des autres niveaux qui sont inscrits à l’option Hockey-études recevront évidemment le même encadrement pédagogique. Ils bénéficieront également d’entraînements sur glace ou hors glace et auront la possibilité de prendre part aux activités d’une ligue 3 contre 3 ou 4 contre 4.

Rappelons que le personnel d’entrainement de la Structure des Albatros réunit Christian Caron, directeur de la Structure intégrée de Hockey Bas-Saint-Laurent, Mike Maclure, entraineur-chef midget AAA, Pierre-Yves Courbron, entraineur-chef midget Espoir, Guillaume Vallée, entraineur-chef bantam majeur AAA, et Éric Gagnon, kinésiologue.