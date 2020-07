Dany Paradis-Giroux évoluera à Témiscouata-sur-le-Lac cet été 

Grosse nouvelle pour les amateurs de baseball du Témiscouata. Dany Paradis-Giroux a confirmé vendredi après-midi qu'il sera membre des Braves Batitech du Témiscouata cet été, alors que le tournoi de baseball professionnel auquel il comptait participer à Québec et Trois-Rivières est finalement tombé à l'eau.

Le talentueux lanceur, qui a évolué chez les professionnels avec les Capitales de Québec la saison dernière, revient ainsi à la maison pour la période estivale. Nul doute, son retour est important pour les Braves, lui qui a démontré par la passé être capable de contribuer dans toutes les sphères du jeu.

«Je m'entraine pratiquement depuis la fin de la dernière saison [...] Ç'a été plus difficile pendant le confinement, mais depuis le retour, je m'entraine chaque jour. Je suis prêt et je veux gagner», a-t-il déclaré, soulignant être convaincu qu'il aura de nouveau beaucoup de plaisir à jouer devant ses proches.

La réputation de Dany Paradis-Giroux n'est plus à faire dans la Ligue de baseball senior Puribec. En 2017, le lanceur et voltigeur de centre des Braves avait été élu «joueur le plus utile» à son équipe. L'année suivante, il avait été encore plus dominant en affichant une moyenne de points alloués de 0.57 au monticule et une moyenne de 404 au bâton.

Ces derniers jours, l'artilleur espérait participer au tournoi à quatre équipes mis en branle par le président des Capitales de Québec, Michel Laplante. Le projet, dont l'objectif était d'attirer à Québec et Trois-Rivières des joueurs canadiens du baseball indépendant et des ligues mineures professionnelles, a été abandonné vendredi.

La première partie locale des Braves Batitech est prévue le vendredi 10 juillet à 20 h.