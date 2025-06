Rêve devenu réalité pour Julien Nadeau et Nathan Ruel 

Deux athlètes originaires du KRTB ont vécu un très beau moment dans le cadre du repêchage de la Ligue de hockey junior Maritime-Québec (LHJMQ), le 7 juin à Québec. Julien Nadeau, de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, et Nathan Ruel, de Rivière-du-Loup, ont tous les deux entendu leur nom être prononcé aux côtés de leurs parents, leurs amis et des membres de leur famille.

C’est un rêve devenu réalité pour ces deux joueurs de la région qui n’ont pas ménagé les efforts, ces dernières années, afin de gravir les échelons du hockey élite. Leur chemin pourrait maintenant fort bien se poursuivre au prochain niveau dans les années à venir.

Comme le hasard fait parfois bien les choses, ce sont deux équipes des Maritimes qui ont jeté leur dévolu sur les produits locaux. Julien Nadeau a été un choix de 2e ronde (23e au total) des Eagles du Cape Breton, tandis que Nathan Ruel a été une sélection des Mooseheads d’Halifax en 7e ronde (113e au total).

Dans les faits, les deux joueurs ont finalement attendu un peu plus longtemps que prévu dans les estrades de l’amphithéâtre de la Capitale-Nationale. Julien Nadeau était même projeté comme un potentiel choix de première ronde, mais la sélection de certains Américains dans les premiers rangs, et la profondeur de cette cohorte à l’attaque, sont venus brouiller les cartes.

Peu importe, le rang de sélection n’est qu’un chiffre, et le repêchage n’est qu’une étape avant le prochain camp d’entrainement, ont-ils rappelé.

«En première ronde, ou au début de la deuxième, ce n’est qu’un rang. C’est à moi maintenant de me faire valoir et de faire ma place», a confié Julien Nadeau au lendemain d’une journée spéciale, «le rêve de tout jeune joueur de hockey».

«Tout le monde repart à zéro une fois rendu au camp et ça ne changera pas l’attitude avec laquelle je vais m’y présenter», a confirmé à son tour Nathan Ruel, visiblement heureux du dénouement de son samedi. «C’était une journée avec beaucoup d’émotions et d’adrénaline, quelque chose d’incroyable. Entendre mon nom a été un énorme soulagement.»

JULIEN NADEAU

Julien Nadeau, 15 ans, a connu une excellente saison avec les Albatros M18 AAA du Collège Notre-Dame. Malgré une blessure à une main qui l’a forcé à être opéré à deux reprises et qui l’a tenu à l’écart de la glace pendant 12 semaines, le défenseur a réussi à retrouver ses repères rapidement et même à faire sa marque contre certains des meilleurs joueurs du circuit.

L’athlète de 5’10’’ a accumulé 12 points en 29 matchs, mais sa contribution est allée bien au-delà de la feuille de pointage. Selon son entraineur-chef, Brendon Baribeau, il s’est démarqué par son engagement, son éthique de travail et son sens du jeu. Des qualités qui ne sont certainement pas passées inaperçues aux yeux des recruteurs des Eagles avec qui il a eu une entrevue par visioconférence.

«Je suis un défenseur qui joue bien dans les deux sens de la patinoire et qui est capable d’amener de la robustesse dans son jeu», a-t-il décrit, confiant de faire lutter dès l’automne pour un poste dans la LHJMQ. «Il va y avoir une période d’ajustements, mais je crois que je vais être capable compétitionner.»

Notons que Julien Nadeau a évolué cette saison avec William Dubé, un autre bel espoir des Albatros du Collège Notre-Dame. Les deux amis ne seront pas déstabilisés pour la suite des choses, puisque Dubé a également été sélectionné par la formation du Cape Breton en 3e ronde (40e choix total). Il a été le deuxième joueur des oiseaux choisi. «J’étais dans la loge quand j’ai entendu son nom. On était vraiment contents l’un pour l’autre.»

NATHAN RUEL

Le Louperivois Nathan Ruel a eu un parcours différent. L’athlète de 15 ans, un centre de 6’1’’, a commencé la saison avec l’équipe M17 AAA de l’Est-du-Québec – où il a maintenu une moyenne d’un point par match –, avant de quitter la région pour rejoindre les Grenadiers de Châteauguay, l’une des bonnes formations du circuit M18 AAA du Québec.

Il s’y est bien adapté et a su prouver une belle résilience, du caractère et une éthique de travail exemplaire. Il a aussi profité d’événements de la Coupe LHJMQ pour s’illustrer et faire sa marque parmi les meilleurs espoirs de la LHJMQ.

Pour la petite histoire, Nathan Ruel a été en communication avec certaines formations de la LHJMQ, dont les Mooseheads, avant le repêchage. Il avait même eu une entrevue en personne avec l’état-major d’Halifax. «Je savais que c’était une possibilité», a-t-il confirmé.

«C’est une organisation qui a une excellente réputation et c’est une belle place de hockey. Si je réussis à faire l’équipe, ce sera une expérience incroyable d’aller y jouer.»

L’attaquant, qui se décrit comme un joueur complet, souhaite tout donner cet été afin d’arriver au camp d’entrainement prêt à causer la surprise. «Faire sa place en 16 ans, c’est tout un défi, mais j’y crois. Sinon, ce sera pour l’année suivante et je vais travailler fort pour être dominant dans le M18 AAA», a-t-il dit avec beaucoup de maturité.

Nathan Ruel et sa famille. Photo : Halifax Mooseheads

AUTRES SÉLECTIONS

L’organisation des Albatros a vu d’autres joueurs être sélectionnés lors de cette séance de repêchage. Alexy Lafleur (3e ronde, 45e choix) avec les Voltigeurs de Drummondville, Zachary Chouinard (4e ronde, 64e choix) avec l’Armada de Blainville-Boisbriand et Charles-Étienne Boulet (8e ronde, 141e choix) avec les Huskies de Rouyn-Noranda ont enfilé le chandail de leur nouvelle équipe lors de la deuxième journée.

Vincent Aucoin, un joueur affilié qui a évolué avec les Albatros M17 AAA de l’Est-du-Québec, a aussi été choisi. Son nom a été prononcé par l’organisation de l’Océanic de Rimouski.

Enfin, Éloi Bénard (Sherbrooke), Louis Métivier (Saint John), Charles Broomfield (Rimouski) et Thomas Jalbert-Bernier (Val d’Or) ont tous été invités à participer au camp d’une équipe de la LHJMQ.