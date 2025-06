Juliette Dionne et Léa-Rose April sont championnes provinciales 

Imaginez être couché sur un banc avec près de 700 livres au bout des bras. Prenez cette charge, ramenez-la lentement à votre poitrine et explosez vers le haut, tout en gardant le contrôle, le ballant. Cette séquence est difficile à concevoir pour la majorité des gens – même les plus entrainés –, tellement elle semble impossible et hors d’atteinte. ...