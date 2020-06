Le défi à vélo du docteur Guildo Côté au Témiscouata

Le docteur Guildo Côté, originaire du Témiscouata, a plusieurs exploits à son actif, entre autres le défi Everest de Charlevoix et faire le tour du lac Témiscouata trois fois en 16 heures. Inlassable, il continue de soutenir la population de la région par ses diverses implications.

Cette fois-ci, et ce pour la première fois au Témiscouata, le Dr Côté relèvera le défi de faire 24 heures à vélo au profit de la Fondation de la santé du Témiscouata. Le départ se fera de Dégelis le 18 juillet à 11 h dans le but de se rendre à Saint-Louis-du-Ha ! Ha !

Il fera ensuite le tour du lac Témiscouata pour revenir à Dégelis. Durant la nuit, le parcours se fera en boucles sur les voies de service de l’autoroute 85. Le 19 juillet, le trajet se fera vers Pohénégamook pour revenir se terminer à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) à 11h.

La population pourra l’encourager de différentes façons soit par une contribution qui peut être faite en achetant des kilomètres au cout de 5 $ chacun ou en faisant un don à la Fondation de la santé du Témiscouata. Un exploit à souligner et une cause à supporter. On invite donc les citoyens à l’encourager à réussir ce défi.