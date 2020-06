Hockey Rivière-du-Loup s’associe à la nouvelle Académie de hockey des Albatros, propulsée par CCM, afin de développer le talent des jeunes hockeyeurs et hockeyeuses de la MRC de Rivière-du-Loup.

Bruno Pelletier, président de Hockey Rivière-du-Loup, explique : «Personne ne sait encore comment sera joué le hockey à l’automne, malgré l’annonce positive des derniers jours quant au retour des sports collectifs. Comme il est difficile de prévoir comment la situation évoluera dans les mois à venir, nous voulions être prêts à toute éventualité. Depuis 15 ans, l’organisation des Albatros a fait ses preuves. Alors, pour encadrer et accompagner les joueurs et les joueuses vers un retour à la normale, nous avons décidé de retenir les services du personnel d’entrainement de la Structure des Albatros, c’est-à-dire Christian Caron, directeur de la Structure intégrée de Hockey Bas-Saint-Laurent, Mike Maclure, entraineur-chef midget AAA, Pierre-Yves Courbron, entraineur-chef midget Espoir, Guillaume Vallée, entraineur-chef bantam AAA, et Éric Gagnon, kinésiologue de l’organisation.»

Steve Lagacé, président ex-officio de Hockey Rivière-du-Loup, précise que l’Académie de hockey des Albatros permettra d’atteindre deux objectifs essentiels: développer les habiletés des joueurs et des joueuses lors d’entrainements hors glace et sur glace, et seconder les entraineurs bénévoles de Hockey Rivière-du-Loup. Ainsi, quelle que soit la formule de retour au jeu préconisée en septembre, l’Académie de hockey des Albatros offrira aux jeunes de tous les calibres de Hockey Rivière-du-Loup un encadrement complet de qualité, en conformité avec les directives de la Santé publique.

Établis à Rivière-du-Loup, les entraîneurs de la Structure des Albatros sont fiers de s’associer à Hockey Rivière-du-Loup pour la mise en œuvre du programme de l’Académie de hockey des Albatros.