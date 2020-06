Retour attendu dans les centres d’entrainement 

La patience des propriétaires de gyms et celle des amateurs de conditionnement physique a été mise à dure épreuve, ces derniers mois, mais l’attente est maintenant terminée. Les salles de sport pourront rouvrir leurs portes dès le 22 juin.

Les gyms ont été fermés rapidement à la fin mars. Trois mois plus tard, presque jour pour jour, ils font maintenant partie de la dernière phase du déconfinement des sports, des loisirs et des. Bref, ç’a été long.

«Nous sommes très contents que ça ouvre. Les clients également commençaient à avoir hâte. Le confinement a été dur et long pour plusieurs. Ça va faire énormément de bien au corps, mais également au mental», s’est réjoui le kinésiologue Maxime Pelletier qui œuvre chez Santé Fitness à Rivière-du-Loup, mercredi.

«Ça va aussi me faire du bien, personnellement, de recommencer mon métier. J'ai continué à entrainer des gens par internet, mais rien ne vaut un entrainement en personne, que ce soit pour l'ambiance, la motivation ou les correctifs à apporter.»

L’annonce gouvernementale, réalisée par la ministre déléguée aux Sports et aux Loisirs, Isabelle Charest, a également été accueillie avec soulagement par Yann Soucy, copropriétaire du Centre Santé Physique Plus. «Enfin», s’est-il dit. «On attendait cette annonce-là avec impatience depuis un bon moment déjà. Notre clientèle aussi avait très hâte, alors nous sommes très heureux. C’est notre gagne-pain et on vend la santé. C’était le temps qu’on puisse rouvrir.»

Partout, on s’attend à un bon engouement dès la réouverture des portes. Des questions demeurent cependant en suspens sur le déroulement de cette reprise des activités. Est-ce qu’un maximum de membres sera permis selon la superficie du gym? Faudra-t-il travailler avec une formule de réservations? Des rencontres virtuelles sont prévues et les directives de la santé publique seront étudiées. Les propriétaires seront prêts.

«Dans notre cas à nous, chaque personne qui va rentrer va avoir sa propre bouteille de désinfectant privée avec ses serviettes. Pour la période estivale, il n’y aura pas de douche, ni de vestiaire. On invite les gens à arriver ‘’changés’’ […] Ce sont des mesures temporaires, mais chaque abonné va devoir faire les efforts nécessaires», indique M. Soucy qui avoue que beaucoup de travail devra être accompli avant d’accueillir un premier sportif.

Le marathon «pré-ouverture» se déroulera également chez Énergie Gym, à Témiscouata-sur-le-Lac, et chez Santé Fitness de Rivière-du-Loup. «Nous allons donner des directives claires et miser sur une bonne coopération de nos membres», a indiqué Jean-Philippe Morin, directeur général du centre témilacois,

«Ce sera la bonne volonté de tous qui permettra un retour facile […] On a tous hâte, donc je ne crois pas qu'il aura de problèmes pour le respect des règles. Sinon, dans les gyms, on est déjà habitués de laver nos machines, par exemple. On devra seulement resserrer nos mesures pour satisfaire aux exigences de la santé publique», croit Maxime Pelletier.

ATTENTION AUX BLESSURES

Reprendre un entrainement intensif à la suite d’une longue absence (ou du moins d’une période moins active) doit être fait avec sagesse. Il est important de revoir les charges à la baisse afin de retrouver la mémoire musculaire et d’effectuer un retour progressif.

«Évidemment, si ça fait trois mois qu'on a rien fait, on ne reprend pas où on a laissé. De toute façon, votre corps vous l'indiquera assez rapidement! On recommence à la base et on progresse par la suite à notre rythme», conseille le kinésiologue Maxime Pelletier.

Et ne vous découragez-vous pas : vous devriez retrouver votre forme du printemps assez rapidement, si votre retour est effectué de façon intelligente. «L'idéale demeure toujours l'accompagnement d'un professionnel de la santé, comme les kinésiologues, pour un retour sans danger.»

Pour la date de réouverture officielle de votre centre d’entrainement, visitez sa page Facebook.