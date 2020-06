Acquisition d’un traineau d’urgence pour le Centre de plein air familial de Cabano

Le Centre de plein air familial de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac a fait l’acquisition d’un deuxième toboggan de secours. Cette annonce survient pour faire suite à une recommandation de la Direction de la sécurité dans le loisir et le sport dans le but de consolider les efforts de sécurité.

Le Centre de plein air accueille une belle diversité de clients. En plus d’offrir des activités aux jeunes familles et leurs proches, il procure de belles opportunités de plein air aux différents organismes et au réseau scolaire. On accompagne également les activités de l’École de ski qui organise des compétitions amicales.

Les responsables tiennent à remercier tous les organismes et entreprises qui ont appuyé ce projet. Le Centre de plein air familial de Cabano a notamment reçu une somme de 1144 $ dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité du MEES.

«Nous comptons sur la grande disponibilité de notre patrouille de ski de Cabano pour assurer une meilleure sécurité pour tous les usagers, en majorité nos jeunes, pratiquant des sports de glisse», a conclu Jocelyn Morin, président du Centre de plein air familial de Cabano.