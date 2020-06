La Ligue Puribec garde le cap sur le 1er juillet

Avec l'annonce de la ministre Isabelle Charest, la semaine dernière, les dirigeants de la Ligue de baseball Puribec planchent sur la prochaine saison qui débuterait dès le 1er juillet.

En ce sens, la Ligue mettra en place un plan de mesures sanitaires pour les stades du circuit. Le tout sera transmis à Baseball Québec et au cabinet de la ministre, dans le but de lancer la saison au début juillet pour une dizaine de matchs, plus les séries éliminatoires. Le président Denis Bérubé travaille de concert avec les autres circuits dont la Ligue de baseball majeur du Québec afin d'offrir une saison aux partisans.

«Nous sommes très confiants de voir la Santé publique donner son accord à la fin juin, tel qu'annoncé en point de presse, pour la reprise de matchs», affirme M. Bérubé.

Si une saison commençait le 1er juillet, la Ligue Puribec souhaite compter sur le maximum d’équipes, mais pour l’instant impossible de confirmer combien de formations seraient de retour. Tel qu'autorisé par le Gouvernement du Québec, les joueurs pourront recommencer à s’entraîner dès aujourd'hui. Les équipes sont à pied d’œuvre pour mettre un alignement compétitif sur le terrain.

«Notre région est peu touchée par la COVID-19. Je le répète nous sommes très confiants de voir la ministre faire une annonce positive d'ici la fin juin et nous seront prêts», conclut Denis Bérubé.