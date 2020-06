Ouverture des terrains sportifs louperivois

Dans la foulée des plus récentes annonces gouvernementales, certains terrains sportifs extérieurs de Rivière-du-Loup ont rouvert ce lundi 8 juin, pour des activités individuelles ou collectives supervisées. D’autres étaient déjà accessibles pour une utilisation restreinte conforme aux annonces précédentes.

Ces installations sont ouvertes pour de l’entraînement supervisé ou pratique libre, hors des heures scolaires jusqu’au 22 juin : piste d’athlétisme; terrain piste et pelouse; terrain de soccer Banque Nationale; terrain de balle-molle centre-ville; patinoires des écoles Roy et Saint-François-Xavier.

Celles-ci sont sans restriction liée aux heures scolaires : patinoire Cartier (pickleball); terrain de balle-molle de Saint-Ludger; terrains de tennis; patinoire Fraserville (tennis); piste de planche à roulettes (skateparc); piste de BMX.

Du côté du terrain de soccer synthétique, le Cégep de Rivière-du-Loup confirme qu’il est maintenant ouvert sur réservation seulement, au 418 862-8293 pour la période estivale.

Finalement, le terrain de baseball senior est fermé jusqu’au 15 juin environ et les terrains de soccer du parc du Campus-et-de-la-Cité jusqu’à la fin juin, pour la réalisation de travaux d’entretien annuels.

En tout temps et conformément aux directives émises, les activités pratiquées sur les terrains doivent être adaptées aux mesures d’hygiène qui prévalent et la distanciation de 2 mètres doit être respectée. Les fédérations sportives et les organismes nationaux guideront leurs membres dans la reprise progressive de leurs activités. Rappelons en outre que pour l’instant et selon le plan de déconfinement progressif du gouvernement, les parties ne sont toujours pas permises pour les sports d’équipe.

Les entraves qui avaient été placées sur les terrains sportifs ont été retirées ce lundi ou sont en voie de l’être. De l’affichage informatif rappelant les consignes préventives sera installé sous peu, par la Ville et les clubs sportifs.

La Ville rappelle en terminant qu’elle autorise la pratique libre ou organisée par des entraîneurs d’activités dans ses parcs et espaces verts, pourvu qu’elle soit conforme aux diverses directives gouvernementales. À noter toutefois que l’utilisation de ces espaces ne fait l’objet d’aucun prêt ou réservation. Les divers cours ou entraînements de CrossFit, course, yoga et autres sont permis, mais leurs entraîneurs ne peuvent prétendre avoir réservé l’espace ou avoir une priorité sur un autre cours. Ils ne peuvent non plus estimer avoir préséance sur les citoyens fréquentant ces parcs, alors que les espaces publics sont destinés à l’usage collectif. En tout temps, tous les utilisateurs des parcs et espaces verts sont invités à respecter les règles imposées par la santé publique et faire preuve de courtoisie.