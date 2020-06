Nathan Drapeau repêché par les Sea Dogs de Saint John

Le défenseur Nathan Drapeau des Albatros Midget AAA du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a été repêché au 15e rang lors du premier tour par les Sea Dogs de Saint John dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec le 5 juin.

Cette équipe a mis la main sur la Coupe Memorial en 2011, après avoir fait ses débuts dans la ligue en 2005 en tant qu'équipe d'expansion. Nathan Drapeau était classé au 30e rang des meilleurs espoirs du Centre de soutien au recrutement, ce qui le plaçait pourtant en début de 2e ronde du repêchage.

Cet athlète originaire de Mont-Joli était le seul joueur du Bas-Saint-Laurent classé pour les cinq premières rondes. Cette saison, il a inscrit 7 buts et 7 aides à sa fiche avec 41 parties jouées. On retrouve aussi Dan Chrétien des Albatros Midget AAA qui est pressenti pour les rondes 6 à 8.

Dix autres joueurs de la région pourraient être sélectionnés. Il s’agit d’Étienne Boudreau (AAA) et Éliot Dutil (AAA) pour les rondes 9 à 12, ainsi que Philippe Bourdages (Midget Espoir), Whilem Côté (Midget Espoir), Jérémy D’Astous (Midget Espoir), Philippe Labrie (Midget Espoir), Théo Lizotte (Midget Espoir), Mathieu Pigeon (Midget Espoir), Simon Poirier (Midget Espoir) et Alexandre Pouliot (Midget Espoir) pour les rondes 13 et plus.

Le premier joueur à être repêché cette année dans la LHJMQ est Tristan Luneau des Estacades de Trois-Rivières qui s'alignera avec les Olympiques de Gatineau.

À noter que Pierre-Luc Dubois des Albatros du Collège Notre-Dame avait été repêché au 5e rang lors de la première ronde en 2014 par les Eagles du Cap-Breton.