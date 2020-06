Repêchage LHJMQ: plusieurs espoirs chez les Albatros

Le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) aura lieu les 5 et 6 juin. Plusieurs joueurs de la Structure intégrée des Albatros du Collège Notre-Dame devraient être réclamés.

Le défenseur des Albatros Midget AAA, Nathan Drapeau, risque d’ailleurs d’être le premier représentant à être appelé. Il est classé au 30e rang des meilleurs espoirs par le Centre de soutien au recrutement (CSR) ce qui le place en début de 2e ronde.

Drapeau, un athlète de Mont-Joli, est le seul Bas-Laurentien classé dans le top 90, soit les cinq premières rondes, mais on retrouve par la suite le nom de plusieurs athlètes d’ici. Dan Chrétien est d’ailleurs classé pour les rondes 6 à 8.

Par la suite dix autres joueurs de la région pourraient être sélectionnés. Il s’agit d’Étienne Boudreau (AAA) et Éliot Dutil (AAA) pour les rondes 9 à 12, ainsi que Philippe Bourdages (Midget Espoir), Whilem Côté (Midget Espoir), Jérémy D’Astous (Midget Espoir), Philippe Labrie (Midget Espoir), Théo Lizotte (Midget Espoir), Mathieu Pigeon (Midget Espoir), Simon Poirier (Midget Espoir) et Alexandre Pouliot (Midget Espoir) pour les rondes 13 et plus.