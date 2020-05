Naomy Martin rejoint les rangs des Dynamiques de Sainte-Foy 

Une athlète de Saint-Antonin, Naomy Martin, se joindra dès cet été à l’une des plus prestigieuses équipes de basketball collégial AAA (Division 1) au Canada, soit les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy.

Convoitée par différentes formations AA et AAA à travers le Québec depuis l’âge de 15 ans, Naomy Martin a récemment eu l’opportunité de se joindre aux Dynamiques pour la saison 2020-2021, afin de poursuivre sa carrière sportive à un plus haut niveau au collégial. La formation de la région de Québec est une puissance au pays, elle qui compte à son actif 4 titres canadiens et 4 titres provinciaux depuis 2015-2016.

Ces derniers mois, l’athlète de 6 pieds a évolué avec les Portageuses du Cégep de Rivière-du-Loup. Son statut de recrue ne lui a pas empêché de se distinguer autant en défensive qu’à l’attaque comme en témoigne sa moyenne de 26 points par matchs. Ses performances lui ont d’ailleurs valu le titre d’athlète par Excellence lors du gala de fin d’année. Elle a de plus été nominée sur l’équipe étoile féminine de la ligue de basketball D3 Québec-Chaudière-Appalaches du RSEQ.

PARCOURS IMPRESSIONNANT

Mais ce n’est pas seulement ses exploits avec les Portageuses qui ont convaincu les dirigeants des Dynamiques de l’inviter à joindre leurs rangs pour la prochaine saison. L’athlète était déjà connue et dans la mire de cette équipe depuis de nombreuses années, au moment où elle évoluait pour les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

En effet, Naomy Martin a su se démarquer sur la scène locale, régionale et provinciale à plusieurs occasions au niveau secondaire. Après une participation à la finale provinciale des Jeux du Québec en 2016, la jeune femme a été sélectionnée, l’année suivante, parmi les 15 meilleures joueuses de basketball U15 à travers la province pour faire partie de l’équipe du Québec en vue des Championnats canadiens. Une opportunité qui lui a permis de s’entrainer auprès du Centre d’identification provincial (CIP) de la région de Québec qui était dirigé par Dave Laroche, maintenant son entraineur avec les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy AAA.

COURAGE ET DÉTERMINATION

C’est connu, les meilleurs athlètes ne sont pas seulement les plus talentueux, mais ils sont aussi souvent les plus forts à travers les épreuves. Au printemps 2018, puis au courant de l’année suivante, Noamy Martin a prouvé qu’elle faisait partie de cette catégorie bien spéciale de sportifs.

Après avoir été gravement malade - elle a dû subir une importante opération au poumon et être hospitalisée d’urgence pendant près de 1 mois ½ au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval à la suite de complications liées à l’influenza – Naomy a su retrouver la forme et redevenir une pièce importante de son équipe chez les Sphinx.

Ainsi, moins d’un an après être sortie de l’hôpital, soutenue par ses proches et ses amies, elle a aidé la formation de Rivière-du-Loup à terminer au 7e rang lors du championnat provincial scolaire juvénile féminin AA, un résultat impressionnant pour le programme des Sphinx. Elle a ensuite été nommée athlète par excellence lors du gala de fin d’année, un avant-goût de ce qui l’attendait également, un an plus tard, avec l’équipe du Cégep de Rivière-du-Loup.

Les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy ont annoncé la venue de Naomy Martin, le 28 mai, sur les réseaux sociaux. L’entraineur-chef, Dave Laroche, s’est réjoui de compter sur cette athlète talentueuse.