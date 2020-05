Deux triathlètes participent à une compétition virtuelle 

Alors que la saison des compétitions est plus que compromise pour de nombreux athlètes amateurs depuis le mois de mars, certaines organisations ont décidé de s’adapter en cette période inhabituelle.

C’est ainsi que deux triathlètes du club Filoup ont pris part à leur toute première compétition virtuelle, le 3 mai. Daniel Lepage et Élliot Bérubé ont complété la première étape de la série de triathlons virtuels organisée par Triathlon Québec.

«C’est le deuxième défi virtuel auquel je participais, mais celui-ci est rendu officiel grâce à Triathlon Québec qui m’a permis de me mesurer à de nombreux athlètes de partout au Québec», témoigne Daniel Lepage.

Lors de cette première étape, les distances faisaient référence à un triathlon format sprint (sans la natation) : 20 km de vélo, soit sur une base d’entraînement et plateforme virtuelle (Zwift) ou à l’extérieur (avec une photo chrono/GPS). Les participants devaient compléter l’épreuve avec 5km de course à pied. Il était ensuite de leur responsabilité d’enregistrer leurs temps sur la plateforme Sportstats et de soumettre les preuves de temps dans un délai donné.

«En cette période de temps mort, il est important pour moi de continuer à me challenger. J’ai décidé de participer parce que je suis un compétiteur dans l’âme et que je voulais garder mon entraînement plus variable et amusant vis-à-vis la situation actuelle» raconte Élliot. «J’ai vraiment aimé l’expérience malgré un petit problème de connexion parce que ça m’a permis de me situer et de voir que je peux faire beaucoup mieux!» poursuit-il.

Pour compléter le rendez-vous, et comme tout évènement sanctionné par Triathlon Québec, une réunion d’avant course ainsi qu’une annonce des podiums ont été diffusées en Facebook Live.

Les étapes suivantes sont prévues le dimanche 17 mai, avec un format olympique (40 km de vélo + 10 km de course à pied) et dimanche 31 mai pour la grande finale (format non dévoilé).