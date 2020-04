Élaboration d'un plan pour le retour au hockey

Hockey Québec a récemment créé des comités pour préparer le retour du hockey cet automne. Ces derniers ainsi que nos partenaires sont à la première étape pour l’élaboration d’un plan à court et moyen terme que Hockey Québec déposera aux instances gouvernementales. Quelques scénarios sont envisagés afin d’être prêts à faire face à toutes les éventualités. Nous voulons rassurer, en toute transparence, nos membres.

Nos comités de travail prennent en considération les directives du gouvernement et mesures sanitaires actuelles de la Santé publique. Nous suivons quotidiennement les développements et réévaluerons la situation selon l’évolution de ces derniers.

La santé et sécurité de nos joueuses et joueurs ainsi que leurs familles, de même que pour tous nos intervenants, sont et demeureront la priorité pour nous. Il est donc fort possible qu’une réduction du nombre de joueurs sur la glace, des voyagements limités entre et dans nos régions, des modifications à nos règlements soient apportés temporairement, et ce, de manière à ce que nos jeunes puissent pratiquer leur sport favori en sécurité.

Notre responsabilité en tant que Fédération est de nous assurer que nos jeunes jouent au hockey, demeurent actifs et continuent la pratique de leur sport dans le plaisir. Peu importe la forme que le hockey prendra cet automne, peu importe l’éventualité, nous aurons un plan et nous serons prêts.