Jean-Philippe Chabot récompensé pour son leadership

Les qualités de leader du capitaine des 3L de Rivière-du-Loup, Jean-Philip Chabot, ont été reconnues par la Ligue nord-américaine de hockey. Celle-ci a dévoilé ses récipiendaires pour les honneurs individuels, jeudi soir.

Chabot est le seul membre des 3L à avoir mis la main sur un trophée. Michael Ward (meilleur défenseur), Raphaël Bussières (gentilhomme), Alexandre Bolduc (recrue offensive), de même que Benoît Laporte (entraineur de l’année) et Karl Boucher (meilleur directeur général) étaient en lice, mais ils ont tous été devancés.

Notons que chaque organisation a soumis ses choix pour tous les trophées ayant besoin de nominations. Par la suite, un processus de votation a été fait par les équipes ainsi que par trois membres de l’exécutif de la LNAH. Une première place valait 5 points, 3 points étaient alloués pour une deuxième place et 1 point pour une troisième position.

C’est l’organisation de l’Assurancia de Thetford Mines qui a récolté le plus d’honneurs, elle qui avait déjà mis la main sur le trophée du championnat de la saison régulière.

Le joueur le plus utile de la saison régulière, ainsi que le plus gentilhomme est Maxime Lecours. Étienne Marcoux a été élu meilleur gardien et meilleure recrue défensive. Bobby Baril a remporté le titre de meilleur entraineur pour une 2e année consécutive.