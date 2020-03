Une 3e participation aux CrossFit Games pour Michaël Laverrière

La ville de Rivière-du-Loup sera de nouveau fièrement représentée lors des prestigieux CrossFit Games qui rassemblent certains des meilleurs athlètes de la planète. Michaël Laverrière a réussi à se qualifier à ce grand rendez-vous international pour une troisième année consécutive.

Le Louperivois, propriétaire de CrossFit RDL, a terminé les plus récentes qualifications au 6e rang mondial dans son groupe d’âge (35-39 ans). Les six différentes épreuves d’entrainement étaient imposées en ligne et elles devaient être réalisées dans un temps imparti, entre le 12 et le 16 mars, devant un juge local.

Le défi, immense, était de terminer dans le top 10 sur 200 participants. Seuls ces athlètes élites auront la chance de participer à la grande compétition prévue en juillet à Madison au Wisconsin (États-Unis).

Parmi les hommes qualifiés, Michaël Laverrière et un seul autre athlète, le champion en titre Nicholas Urankar, ont participé aux CrossFit Games 2019. Laverrière avait terminé, rappelons-le, au 5e rang mondial. Un résultat tout simplement exceptionnel compte tenu de la difficulté de la discipline.

À 38 ans, l’athlète de Rivière-du-Loup tentera de faire encore mieux cette fois, lui qui croit en ses chances d’atteindre la plus haute marche du podium. Cette année, il affrontera des athlètes originaires des États-Unis, de l’Italie, du Guatemala, de l’Argentine, de la Russie et de la Nouvelle-Zélande.