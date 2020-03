Une première place pour Mathieu Soucy

Le karatéka Mathieu Soucy, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, continue d’accumuler les bonnes performances.

Lors du Championnat provincial de Yoseikan Beauce, organisée à la fin février, le jeune homme de 13 ans, ceinture brune de karaté Kempo, s’est classé 1er dans la catégorie kata chez les ceintures brunes et noires junior et 5e dans la catégorie combat «Point Fighting Garçons», toujours chez les ceintures brunes et noires junior.

Son entraîneur, sensei Denis Boucher, indique que Mathieu Soucy continuera à écumer les compétitions d’ici l’été afin de parfaire son parcours martial.