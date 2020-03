Un bel exploit pour Denis Boucher et Chantal Labbé

Deux des fondateurs de l’école Kobudo OKDRK de Cacouna, Sensei Denis Boucher et Sensei Chantal Labbé, ont représenté la région de belle façon à Ottawa, le 29 février. Ils ont tous les deux réussi avec brio leur passage de 2e Dan de Kobudo (maniement d’armes ancestraux), résultat de nombreux efforts ces dernières années.

«Le groupe de Okinawa Kobudo Doushi Rensei-kai dirigé par Sensei Mike Sywyk est tout simplement fantastique, accueillant et chaleureux. Nous rentrons à la maison avec plein de bagage en tête, mais aussi avec une belle énergie qui nous a été communiquée et que nous communiquerons à notre tour. Et pour nous comme pour vous l'important est de ne jamais baisser les bras», a souligné Denis Boucher sur les réseaux sociaux.

En 2017, après plus de trois ans d'entraînement sous la direction de Mike Sywyk-Sensei, six premiers Québécois ont gradué dans ce style au niveau shodan (ceinture noire 1re Dan). Quatre de ces six québécois ont alors ouvert le premier dojo de l'OKDR au Québec, ici dans le KRTB, soit Sensei Denis Boucher, Sensei Chantal Labbé, Sensei Sylvain Bonneville et Sensei Karl Boulet.