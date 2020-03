Réfection du Stade de la Cité des Jeunes : la FPVQ réitère son enthousiasme

La Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ) et le Club de patinage de vitesse les Loupiots de Rivière-du-Loup réitèrent leur enthousiasme et leur fort intérêt envers la réfection du Stade de la Cité des Jeunes et soulignent que la patinoire de dimensions internationales est au cœur de cet investissement pour le développement des jeunes.

Alors que le conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup a reporté d’une semaine son annonce quant aux rénovations de ses deux arénas, la FPVQ et les Loupiots tiennent à rappeler les grands avantages d’une glace olympique pour le développement des jeunes dans un milieu sécuritaire et également pour l’économie locale, alors qu’une telle patinoire rimerait avec le retour dans la municipalité de compétitions provinciales et nationales.

Fort d’une tradition de succès de près de 50 ans, le patinage de vitesse est bien établi à Rivière-du-Loup qui a d’ailleurs vu émerger plusieurs champions dans sa riche histoire, pensons notamment au champion olympique des Jeux de 2010 Guillaume Bastille. Le club est depuis longtemps reconnu pour la qualité de ses patineurs, ses entraîneurs et ses bénévoles.

Les techniques d’entraînement de plus en plus poussées ainsi que l’amélioration de l’équipement font en sorte que les patineurs de vitesse atteignent des vitesses impressionnantes de plus en plus jeune. Pour réduire les risques de blessures importantes, notamment de commotions cérébrales, les matelas de sécurité sont plus épais que par le passé, réduisant ainsi l’espace disponible sur la glace. Cette réalité fait en sorte que les patineurs prometteurs doivent s’entraîner sur des patinoires de dimensions internationales (30 mètres X 60 mètres).

L’aménagement d’une telle patinoire au Stade de la Cité des Jeunes s’avère un incontournable pour que Rivière-du-Loup conserve son influence et sa grande expertise en patinage de vitesse alors que Rimouski, Matane, Québec, Lévis, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay, Montréal, Laval, Drummondville et Châteauguay ont toute une glace olympique sur leur territoire. Cette expertise se trouve notamment dans son sport-études qui perd présentement certains de ses meilleurs talents au profit d’installations plus adaptées à leur niveau, munies d’une glace olympique.

COMPÉTITIONS D’ENVERGURE

Pour la sécurité des patineurs, la FPVQ tient désormais toutes ses compétitions de niveau provincial sur des patinoires de dimensions internationales. C’est ainsi que Rivière-du-Loup ne peut désormais accueillir que des compétitions d’une journée, de niveau régional et interrégional. La mise à niveau du Stade de la Cité des Jeunes permettra le retour de compétitions d’envergures, vecteur économique important pour la région.

La ville de Rivière-du-Loup pourra sans aucun doute regagner sa place au sein des circuits de compétitions provinciales et nationales grâce à la mise à niveau annoncée, alors que celle-ci inclut une patinoire de dimensions olympiques.