Succès pour la compétition provinciale de ballon sur glace au Témiscouata

Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata accueillait le Championnat provincial senior élite et intermédiaire, les 7 et 8 mars dernier, à l’aréna Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac. Plus de 700 spectateurs et joueurs ont assisté à l’événement.

Du côté des équipes locales, la formation T-Miss senior a mis la main sur la médaille d’argent, à la suite d’une défaite de 1 à 0 en prolongation au dépend du Dynamite de Lanaudière dans la catégorie «Élite féminin». Soulignons aussi que les Chiefs du Témiscouata ont terminé au pied du podium dans la classe «Élite masculin».

Les équipes championnes dans les catégories Élite féminin et Élite masculin ont obtenu un laisser-passer pour le Championnat canadien senior de ballon sur glace de 2021.

Le BSG Mineur du Témiscouata existe depuis plus de 17 années. À chaque saison, il permet à plus d’une centaine de filles et garçons âgés entre 6 et 19 ans de pratiquer le ballon sur glace à des niveaux récréatifs et compétitifs et incite les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Depuis la fondation de l’organisation, ses différentes équipes ont remporté près de 60 médailles lors de championnats provinciaux et nationaux.