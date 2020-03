Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles passent en finale de division

Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles ont obtenu leur laisser-passer pour la prochaine ronde des séries éliminatoires de la Ligue de hockey senior Côte-Sud après avoir remporté le 4e match de cette série 3 de 5 les opposant à l’Impérial de Saint-Pascal le 7 mars au centre sportif de Saint-Pascal par la marque de 3 à 0.

Jonathan Morais a été le premier à déjouer le gardien Joël Daris de L’Impérial en 1ère période. Les aides ont été créditées à Raphaël Santerre et Carl Thibault. Jeremy Desjardins a ajouté un but à l’avance de Trois-Pistoles en avantage numérique, aidé par Jérôme Thibault et Carl Thibault. David Noreau-Cyr a marqué le 3e et dernier but de la formation pistoloise. Les joueurs de l’Impérial de Saint-Pascal n’ont pas réussi à ébranler le gardien du Fondations BA, Charles-Olivier Lévesque, qui a réussi un blanchissage.

Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles retrouvera donc le Décor Mercier de Montmagny en finale de division, en format 4 de 7. L’horaire de cette série sera connu sous peu.