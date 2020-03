Victoire en fin de saison à domicile pour les 3L de Rivière-du-Loup

Les 3L de Rivière-du-Loup ont remporté une victoire de 3 à 2 contre le Cool FM de Saint-Georges lors de leur dernier match de la saison régulière à domicile le 6 mars au Centre Premier Tech devant 1 243 spectateurs.

L’attaquant des 3L Marc-André Tourigny a ouvert la marque, aidé par Louick Marcotte et Raphael Bussières. Louick Marcotte a ensuite imité son compagnon de trio, portant à marque à 2 à 0. Michael Novosad a ensuite procuré une avance de 3 à 0 aux 3L de Rivière-du-Loup en 2e période.

Le Cool FM de Saint-Georges s’est ressaisi. Anthony Verret a déjoué Guillaume Decelles en désavantage numérique. Étienne Archambault a permis au Cool FM de revenir dans le match en marquant en avantage numérique. Les 3L ont su résister aux assauts de Saint-Georges en fin de 3e période pour repartir avec la victoire. Le gardien des 3L Guillaume Decelles a repoussé 41 des 43 lancers dirigés contre lui.

Les 3L affronteront comme premier adversaire les Éperviers de Sorel-Tracy lors des séries. Quelques éléments seront à travailler en vue de la première ronde éliminatoire. «Il faut que tout le monde soit responsable défensivement. En 2e période, on s’est fait prendre plusieurs fois avec des 3 contre 2, le 3e homme n’était pas patient. La clé, ce sera de jouer à notre manière et de rester patient. Quand on est impatient, ça ouvre le jeu pour l’autre équipe», explique l’entraineur des 3L, Benoit Laporte.

Selon l’attaquant des 3L Marc-André Tourigny, nommé première étoile du match, le match disputé contre le Cool FM est de bon augure en vue des séries. «C’est surtout une victoire importante ce soir. On a donné vraiment beaucoup de lancers, il va falloir resserrer la défensive un peu. En séries, si on donne 45 lancers par partie, je ne suis pas sûr que ce sera l’idéal».

L’avantage de la glace sera un atout important contre le Éperviers, ce qui motive les 3L à aller chercher des victoires pour les deux derniers matchs de la saison régulière. «Les séries contre eux, ça va être une guerre de tranchées. Les Éperviers jouent bien avec leur système de jeu. Ils sont bien disciplinés, je m’attends à des batailles un contre un près de la bande. Ça va être physique et difficile. Les gars vont aller au filet pour marquer des buts», a commenté le gardien des 3L, Guillaume Decelles.

Les 3L de Rivière-du-Loup affronteront les Éperviers de Sorel-Tracy ce soir au Colisée Cardin et ils termineront la saison avec un affrontement contre les Pétroliers du Nord au Colisée Laval le 8 mars.