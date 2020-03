Direction la Floride pour Britanie Cauchon

Le repos de la semaine de relâche sera de courte durée pour la cycliste Britanie Cauchon. Après un aller-retour à Montréal en début de semaine afin de peaufiner sa position sur son vélo, l’athlète originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska s’envolera pour Fort Lauderdale (Floride), ce samedi, pour participer à un camp d’entraînement de deux semaines avec l’équipe du Québec.

Ce camp servira de préparation pour les meilleurs athlètes provinciaux en vue des Championnats canadiens sur piste qui auront lieu à Milton (Ontario), les 3, 4 et 5 avril prochain. Britanie participera à des épreuves individuelles et en duo avec sa coéquipière, soit le sprint par équipe et la poursuite par équipe.

Après avoir connu beaucoup de succès dernièrement, notamment au Championnat de l’Est (et ce malgré l’influenza), Britanie est prête pour le prochain défi et elle est enthousiaste à l’idée de représenter le Québec et sa région à cette compétition d’envergure.