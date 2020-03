Des champions provinciaux chez les Vaillants

Onze athlètes du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata, étaient à Sherbrooke le weekend dernier. Ils participaient aux Championnats québécois benjamins, cadets et juniors, ainsi que des épreuves combinées juvéniles et vétérans. La délégation témiscouataine est revenue de l’Estrie avec une récolte de sept médailles et plusieurs records personnels. De plus, trois athlètes ont été sacrés champions du Québec, soit Vanessa Ayers, Dolorès Després et Rosaly Ouellet-Noël.

Dans la catégorie benjamine, Dolorès Després (sport-études) de St-Athanase a connu du succès. Elle a remporté le lancer du poids, grâce à un record personnel sur son dernier lancer. Elle avait aussi obtenu la quatrième place au lancer du marteau, alors qu’elle était surclassée cadette. Chez les garçons, Jérémie Lahey (sport-études) était aussi surclassé pour le lancer du marteau. Il a pris la deuxième place, dans un concours où son unique rival était le détenteur du record canadien de la discipline. Le jeune homme de St-Marc-du-Lac-Long a mis la main sur une deuxième médaille d’argent au lancer du poids.

Chez les cadettes, Rosaly Ouellet-Noël (sport-études) a réussi un record personnel de 13,60m au lancer du marteau et remporté l’épreuve. La lanceuse de Pohénégamook a également fini au pied du podium au lancer du poids. Dans ce concours de poids, Lysande Gagnon (sport-études) et Alice Langlais (sport-études), aussi originaires de Pohénégamook, ont terminées respectivement 8e et 9e. Lysande a aussi obtenu le 10e rang au saut en hauteur, alors qu’Alice a franchi la ligne d’arrivée du 800m en 10e place. Leur compatriote Marylou Caron, ainsi que Koralie Rodrigue (sport-études) de Rivière-Bleue, se sont encore livrées de belles batailles au 60m, au saut en hauteur et au saut en longueur. Du côté masculin, Félix Tanguay (sport-études) de Rivière-Bleue a pris la 10e place au saut en hauteur, le 15e rang au 60m et le 16e au 200m.

Pour la première fois de sa carrière, la juvénile Coralie Robichaud (sport-études), prenait part à un pentathlon. L’athlète de Rivière-Bleue a effectué le 60m haies, le saut en hauteur, le lancer du poids, le saut en longueur et le 800m! Elle a obtenu le 9e rang au cumulatif des points.

Enfin, deux compétiteurs étaient inscrits chez les juniors et il s’agit de deux anciens membres du programme sport-études athlétisme de l’école secondaire du Transcontinental. D’abord chez les femmes, Vanessa Ayers a remporté le lancer du poids. Pier-Olivier Lebrun a gagné le bronze au saut en longueur et l’argent au triple-sauts, chez les hommes de moins de vingt ans.