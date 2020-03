Les athlètes Filoup se démarquent aux Championnats provinciaux

Vingt athlètes du Club Filoup ont participé, le weekend dernier, aux Championnats provinciaux Benjamins, Cadets et Juniors, ainsi qu’au Pentathlon Juvéniles qui avait lieu à l’Université de Sherbrooke. En chiffres, la compétition a permis aux jeunes de se dépasser et d’établir 46 records personnels, 7 records du Club et 10 podiums.

Chez les hommes, notons la performance de Adam Beaulieu (Pentathlon U18) qui a établi des records personnels dans chacune de ses disciplines. Benjamin Noel et Simon Beaulieu (U12) ont aussi tous deux fait bonne figure, étant surclassés U14 lors de cette compétition au 60m, 150m et au saut en longueur. En plus de battre leurs marques personnelles, Benjamin a établi un nouveau record du club au 150m battant celui datant de 2007. Vincent Brodeur est reparti avec une médaille d’or au 200m et une d’argent au 60m chez les Cadets.

Du côté féminin, Laurence Proulx, qui participait au 60m, 150m & relais 4X200m, a obtenu 3 médailles et a fait preuve d’une détermination exemplaire. De son côté, Florence Allard (U12) s’est démarquée au lancer du marteau et du poids chez les U14 avec un record personnel de plus de 3m.

Enfin, Evelyne Larouche a décroché le titre de Championne provinciale au saut à la perche et établi un record du club au 1200m.