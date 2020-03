Les Vaillants font belle figure au PEPS

Une belle délégation de 18 athlètes, a représenté le club Les Vaillants, ainsi que l’école secondaire du Transcontinental, lors de la troisième tranche des championnats régionaux scolaires d’athlétisme, de la région de Québec/Chaudière-Appalaches. La compétition avait lieu dimanche le 23 février, dans le stade couvert du PEPS de l’Université Laval. Cinq rubans ont été récoltés et de nombreuses marques personnelles ont été améliorées.

Dans la catégorie benjamine, Annabelle Sénéchal (sport-études) de Pohénégamook, a été la première à terminer une épreuve. Elle a obtenu la quatrième position au 800m, réalisant un record personnel. Elle a aussi bien fait au 150m. Sa compatriote Anaïs Michaud (sport-études), a aussi eu du succès. Elle a remporté le bronze au lancer du poids et atteint la finale au 60m, terminant quatrième. Léa-Rose Bernier de St-Athanase a connu une très belle course au 60m haies, raflant le bronze. Elle a aussi pris le sixième rang au saut en longueur.

Chez les garçons, Jérémie Lahey (sport-études) de St-Marc-du-Lac-Long, s’est mérité l’argent au lancer du poids. Steven Viel (sport-études) était aussi en compétition dans ce groupe d’âge. Le jeune homme de Pohénégamook, a réalisé un beau record personnel au 800m et fini 9e. Il a aussi pris part au 150m et au saut en longueur.

Dans la catégorie cadette, l’équipe féminine était composée de six athlètes. Vanessa Beaulieu (sport-études) est celle qui s’est démarquée le plus avec un beau record personnel et une quatrième position au saut en hauteur. La Pohénégamookoise a aussi terminé au pied du podium au saut en longueur, en plus de finir 9e au 60m haies. Sa compatriote Rosaly Ouellet-Noël (sport-études) a également terminé quatrième dans son unique épreuve : le lancer du poids. Alice Langlais (sport-études) de Pohénégamook, s’est qualifiée pour la finale du lancer du poids, en plus de réaliser son meilleur chrono au 800m et finir 9e. Sa coéquipière Lysande Gagnon (sport-études), participait aussi au lancer du poids et elle a obtenu une 8e place au saut en hauteur. Marylou Caron de Pohénégamook et Koralie Rodrigue (sport-études) de Rivière-Bleue, se sont livrées de belles batailles dans les mêmes épreuves : le 60m, le saut en longueur et le saut en hauteur.

Du côté masculin, Raphaël Gingras (sport-études) de Rivière-Bleue a réussi un record personnel au saut en hauteur et obtenu la 11e place. Son compatriote Félix Tanguay (sport-études), l’a devancé avec une 8e position, en plus de bien faire au 60m. Shawn Morin (sport-études) de Pohénégamook, s’est mérité le même classement au lancer du poids.

La représentation juvénile du club, était exclusivement masculine pour cette journée. Nathan Lebrun (sport-études) de St-Eusèbe, s’est glissé dans le top 10 au saut en longueur, en plus de faire le 60m et le 200m. Alexis Fournier de Pohénégamook a aussi couru le 200m, en plus de finir 9e au 800m. Au lancer du poids, Dominic Lahey est passé à quelques centimètres de monter sur le podium. Le lanceur de St-Marc-du-Lac-Long a pris le quatrième rang. Finalement, Éloi Rousseau (sport-études) de Pohénégamook, a été dominant dans ses deux premières épreuves, avant d’être contraint de laisser tomber le saut en hauteur, en raison d’une blessure. Il a remporté de 60m haies en 8,66 secondes et le saut en longueur avec 6,58m. Ces deux performances constituent des records personnels, ainsi que des records du club.

Plusieurs athlètes seront en action la semaine prochaine, dans le cadre des Championnats québécois benjamins-cadets-juniors, ainsi que des épreuves combinées juvéniles. Les épreuves se dérouleront à Sherbrooke.