Le décompte est lancé vers la Finale des Jeux du Québec

Dans moins d’un an maintenant, des milliers d’athlètes d’un peu partout au Québec seront à Rivière-du-Loup afin de participer à la 56e Finale des Jeux du Québec. Mine de rien, le compte à rebours est officiellement lancé vers les célébrations louperivoises du plus grand événement multisport au Québec.

Le Comité organisateur de la Finale a souligné cette date symbolique en inaugurant officiellement son quartier général (au local des scouts) et en dévoilant son site Internet, ce mercredi 26 février. C’était également l’occasion de faire le point sur la préparation en cours.

«Maintenant que la structure est bien établie, nous entrons dans une phase de planification fine de la logistique des compétitions et de l’accueil des participants. Nous travaillons sur les horaires, le transport, l’hébergement et l’alimentation des nombreux athlètes», a expliqué Karine Malenfant, directrice générale du COFJQ – 2021.

Le financement se porte aussi très bien, puisqu’on estime qu’environ 85 % du budget nécessaire est ficelé. À cet égard, la campagne auprès des entreprises avance rondement. Les membres de la communauté d’affaires ont répondu à l’appel du comité organisateur. Leur contribution permettra notamment l’achat d’équipements sportifs, lesquels feront partie du legs des Jeux.

«Actuellement, nous sollicitons aussi les entreprises pour des demandes en services, c’est-à-dire qu’on sait beaucoup plus ce dont on a besoin, alors on peut aller les voir pour avoir de l’aide dans des domaines précis. Souvent, pour de plus petites entreprises, c’est plus facile de nous fournir un service que de l’argent et nous sommes tout aussi gagnants au bout du compte», a expliqué Mme Malenfant, ajoutant que d’autres activités de financement seront organisées dans les prochains mois.

SPORTSQUÉBEC

Présent à Rivière-du-Loup, mercredi, afin de souligner les douze mois avant le jour J, le président de SPORTSQUÉBEC, Michel Allen, s’est réjoui du travail réalisé jusqu’ici. Même si beaucoup d’efforts doivent encore être investis, les échéanciers sont respectés.

«On me dit que les plateaux sportifs sont pas mal tous trouvés, que les sports sont identifiés à peu près sur tous les sites, alors c’est une très bonne nouvelle, puisqu’il y a toute une logistique derrière cela. On est contents aussi parce que le producteur artistique est trouvé pour les cérémonies d’ouverture et clôture. Au plan du financement, c’est souvent une source d’inquiétude pour nous, mais ça va bien aussi […] Nous sommes très satisfaits à un an des Jeux, c’est même au-delà de nos attentes», a-t-il dit.

MOBILISATION

Évidemment, le succès de la Finale des Jeux du Québec 2021 dépendra beaucoup de l’engagement des citoyens dans l’événement. La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, indique d’ailleurs que ce n’est pas la Ville de Rivière-du-Loup qui accueille les Jeux du Québec, mais bien toute une communauté.

«Ce qu’on aimerait des Louperivois et des gens de toute la région, et on le sait qu’ils seront là, c’est qu’ils s’impliquent. L’esprit des Jeux doit habiter tous les Louperivois, a mentionné Mme Vignet. Les yeux du Québec seront rivés vers Rivière-du-Loup, donc il faut être là et on y être. Soyez avec nous, embarquez avec nous dans cette aventure!»

Actuellement, le Fan Club 2021 frôle le plateau des 1000 abonnés ce qui réjouit l’organisation. La liste de personnes intéressées à obtenir les responsabilités de «bénévole organisateur» compte aussi plusieurs dizaines de noms.

SITE WEB ET ACTIVITÉS

Le site Web officiel de la Finale des Jeux du Québec 2021 peut être visité à l’adresse http://rdl2021.jeuxduquebec.com. Les internautes y retrouveront non seulement le décompte officiel vers la Finale, mais ils pourront également y découvrir les sports au programme et les lieux de compétitions. On y retrouvera aussi les emplois disponibles et les postes de bénévoles organisateurs vacants.

Au cours de la prochaine année, plusieurs activités seront organisées afin de promouvoir la venue des Jeux. La première d’entre elles est le rallye historique «De Pilou à Lou» qui aura lieu le samedi 7 mars, de 13 h à 16 h. Les apprentis archéologues sont invités à se présenter au parc Blais avant de partir à la recherche de l’héritage de la première Finale de 1971 au centre-ville. L’activité est gratuite et des prix de participation seront tirés.