Belles performances pour les Loupiots

Onze patineurs du club de patinage de vitesse les Loupiots ont participé à la dernière tranche du réseau interrégional qui avait lieu à Rivière-du-Loup le 22 février.

Chez les filles, Clara Boudreau Alexandre a terminé au 11e rang du groupe 1 féminin. Elle s'assure, par le fait même, d'une place au Championnat québécois par catégories d'âge.

Dans le groupe 3 féminin, Laurence Charron a remporté la médaille d'or alors que Raphaëlle Gaudreault a pris le 10e rang au cumulatif des points. Du côté masculin, 2 patineurs des Loupiots participaient à la compétition dans le groupe 1. Yoan Perron et Félix Lacombe ont terminé la compétition respectivement aux 10e et 12e positions.

Dans le groupe 2, Alexandre Roussel s’est classé au 4e rang, Vincent Lévesque au 10e et Étienne Michaud au 15e. Enfin, dans le groupe 4, Cédric Boudreau Alexandre et Louka Fournier ont pris respectivement le 9e et le 13e rang.

À sa première compétition sur le réseau, Nicolas Boucher a terminé en 23e position de ce même groupe.