L’Océanic de l’Est-du-Québec marque l’histoire

Une nouvelle page d’histoire du hockey élite dans l’Est-du-Québec a été écrite cet après-midi à Québec. L’Océanic Pee-Wee AAA, équipe membre de la Structure intégrée des Albatros du Collège Notre-Dame, a remporté les grands honneurs du Tournoi International de Hockey Pee-wee de Québec. Une grande première.

Les joueurs de la formation gagnante ont paradé avec la bannière de champions sur la glace du Centre Vidéotron, à la suite d’une superbe victoire de victoire de 3-2 contre les Stars de Syracuse dans la classe classe Pee-wee AA-Élites, cet après-midi.

La troupe de l’entraineur Alex Daneau a fait preuve de beaucoup de caractère tout au long de la rencontre. Après avoir tiré de l’arrière par un but, l’équipe de toute une région a réussi à niveler la marque et même prendre les devants au tout début du 3e vingt. Si les Stars ont répliqué, l’Océanic s’est offert la victoire grâce à un but avec moins de deux minutes à faire au match.

C’est Justin Blais qui a joué les héros en fin de rencontre sur une échappée. Les autres marqueurs ont été Elliot Dubé et Louis-François Bélanger.

Après avoir subi une défaite à son premier match contre Shawinigan, l’Océanic de l’Est-du-Québec a connu un parcours sans faute en vainquant respectivement les représentants du Japon, de la Suisse, de l’Ukraine, de Hershey et de Syracuse.

Rappelons que l’Océanic comptait parmi ses rangs plusieurs joueurs originaires du KRTB, soit les attaquants Elliot Dubé, Raphaël Belley-Pelletier, Nathan Dubé, Pierre Lambert, Noa Lévesque et Justin Ouellet, ainsi que les défenseurs Noah Belzile, Eliot St-Pierre et Jacob Belley-Pelletier.

