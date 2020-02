Mathieu Soucy s’illustre en karaté

Un jeune homme de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Mathieu Soucy, a brillé la fin de semaine dernière lors de la compétition provinciale de karaté kempo «Défi Rive-Sud/Chaudière» organisée à Saint-Étienne-de-Lauzon (Lévis).

L’athlète de 13 ans, ceinture brune de karaté kempo, a récolté deux premières positions, sur 12 participants, dans les catégories «Kata» chez les ceintures brunes et noires junior et «Point Fighting Garçons», également chez les ceintures brunes et noires junior.

Son entraineur, Sensei Denis Boucher de Karaté Kempo Shin Ryu KRTB, souligne que Mathieu Soucy est un jeune talentueux et déterminé avec beaucoup de potentiel. Nul doute qu’il possède un avenir prometteur qu’il faudra suivre avec intérêt.