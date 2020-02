Un autre succès pour le plus gros tournoi de ballon sur glace de l’Est du Canada

Du 14 au 16 février avait lieu le tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata à l’aréna Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac et à celui de Dégelis. Plus de 650 joueurs provenant du Québec et du Nouveau-Brunswick ont pris part au tournoi. Ainsi, 47 équipes ont disputé 85 matchs dans 10 catégories.

Les équipes du Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata ont récolté 4 médailles d’or, soit une première position dans chaque catégorie d’âge mineur. Dans le U-10, le Blitz 2 l’a emporté 3 à 1 au dépend du Blitz 1 lors de la finale. Puis, dans le dernier match U-12 masculin, le Blitz 2 a défait les Castors de Sayabec en prolongation pour décrocher la première place du podium.

Dans une autre rencontre qui s’est terminée en surtemps, l’équipe T-Miss 2 a gagné la finale U-15 féminin par un pointage de 1 à 0 face à la formation RPF de Sayabec. Aussi, dans la catégorie U-15 masculin, le Blitz 1 a vaincu le Blitz 2 par la marque de 2 à 1 lors d’une joute chaudement disputée. Mentionnons également que les 32 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à ce tournoi.

Voici les résultats des autres finales dans les catégories senior :

Mixte élite : Construction Stef du Témiscouata par la marque de 2 à 1 au dépend de Beaulieu décor de Rimouski;

Homme open : Gain de 3 à 2 en prolongation de GT Québec face à Construction Stef du Témiscouata;

Femme open : Triomphe de l’Amigo de Bécancour 1 à 0 contre les T-Miss senior du Témiscouata;

Femme participation : Victoire des Panthères roses de St-Cyprien par un pointage de 2 à 0 au dépend des Chouettes de Sayabec;

Homme participation : Gain de 3 à 1 de St-Fabien contre Scotts Canada de Néguac au Nouveau-Brunswick;

Mixte récréatif : Triomphe de 5 à 0 des Trotteurs de l’Assomption face au Brick à Brack de Sayabec.

«Ce tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata fut de nouveau un succès comme en témoignent les 1700 spectateurs et plus qui ont assisté aux différents matchs tout au long de la fin de semaine. D’ailleurs, ce tournoi n’aurait pas été possible sans l’apport et l’engagement de nos précieux bénévoles. Pour conclure, j’invite la population à revenir nous voir du vendredi 6 mars au dimanche 8 mars prochain alors que notre organisation recevra le Championnat provincial senior élite et intermédiaire de ballon sur glace», a souligné le président du BSG mineur du Témiscouata, Alain Dugas.