Le Festival Grimpe en ville en images

Le rendez-vous annuel pour les grimpeurs de glace de partout au Québec avait lieu ce weekend au parc des Chutes, en plein cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup. Cette année encore, une centaine de personnes se sont donnés rendez-vous pour s’amuser et affronter les parois glacées, les 14, 15 et 16 février.

Près de vingt voies d'escalade, certaines plus faciles, d’autres plus exigeantes, sont actuellement accessibles par un pont de glace sur la rivière du Loup, au pied des chutes gelées. Ce matin, dimanche, des voies étaient aussi réservées pour l'initiation à l'escalade de glace. Un atelier qui affiche complet depuis quelques semaines déjà.

Selon Claude Duguay de Grimpe en ville, le festival fait sa marque en offrant une formule conviviale et rassembleuse, au cœur d’un site unique. L’organisation s’attend d’ailleurs à répéter le succès de l’an dernier avec un bel achalandage d’une centaine de personnes, et ce malgré un peu moins de publicité, signe que l’événement n’a plus besoin de présentation.

Samedi, les amateurs d’escalade étaient nombreux au parc des Chutes, même si la température était plus froide, entre 7 h et 17 h. De la grimpe libre se déroule également aujourd’hui jusqu’à 15 h. Des conférences et des ateliers d’initiation et de perfectionnement ont aussi été offerts pendant le weekend.

