Olivier Hamel remporte la triple couronne lors d’un tournoi à Lévis

Olivier Hamel s’est illustré en remportant la triple couronne chez les U15, lors d’un tournoi du circuit junior provincial de badminton Black Knight Ashaway présenté à Lévis les 8 et 9 février. Sa performance a couronné une superbe prestation des délégués de l’équipe élite de badminton des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, qui ont récolté 6 médailles d’or et une médaille d’argent à cette compétition.

Olivier Hamel a donc mérité le titre en simple masculin, en double mixte avec Béatrice Proulx et en double masculin avec Alexi Roy. Béatrice Proulx a aussi enlevé l’argent en simple féminin et l’or en double féminin U15 avec sa partenaire de Québec, Emma Goyette. Pour sa part, l’aînée des sœurs Proulx, Julianne a obtenu l’or en simple féminin et en double mixte, en duo avec Nicolas Boutet de Shawinigan, dans la catégorie U17.

Ces résultats s’inscrivaient dans la foulée d’une autre impressionnante performance sur la scène régionale, les 1 et 2 février. Les porte-couleurs de l’équipe dans les catégories pee-wee, benjamin, cadet et juvénile avaient alors raflé 28 médailles, dont 11 d’or, lors d’une compétition de la section ouest du réseau scolaire de l’Est-du-Québec présentée à Rimouski.

Sur la photo, on retrouve de gauche à droite, Luc St-Pierre, entraîneur, Alexi Roy (2e secondaire), Olivier Hamel (2e secondaire), Julianne Proulx (4e secondaire), Béatrice Proulx (2e secondaire) et Mathieu Bélanger, entraîneur.