Le duo Bilodeau-Ilyushechkina écarté des Championnats du monde

Charlie Bilodeau et sa partenaire Lubov Ilyushechkina ne seront pas des prochains Championnats du monde de patinage artistique présentés à Montréal du 16 au 22 mars. Patinage Canada a privilégié deux autres duos pour représenter le pays.

C’est le couple formé d’Evelyn Walsh et Trennt Michaud qui complète finalement la formation canadienne. L'autre couple, celui Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, avait déjà eu la confirmation de sa participation à la suite de sa victoire aux plus récents Championnats canadiens.

Après les Nationaux, la direction de Patinage Canada avait déclaré vouloir attendre les résultats des Championnats des quatre continents ISU, présentés récemment à Séoul, avant de prendre une décision concernant la deuxième paire. Charlie et Lubov y ont terminé au 7e rang avec 171.32 points, tout juste derrière le duo Walsh-Michaud. Ces derniers avaient également eu le dessus au terme des Championnats canadiens.

La nouvelle est certainement une déception pour le Pistolois et sa partenaire qui n’ont jamais caché leur volonté de participer aux Championnats du monde de Montréal depuis le début de leur partenariat.