Alex-Ann Gamache s’alignera avec l’équipe du Québec U16

Les efforts réalisés depuis le mois d’octobre par la joueuse de baseball originaire de Saint-Antonin, Alex-Ann Gamache, ont été récompensés. L’athlète de 14 ans seulement s’est récemment mérité une place sur l’équipe du Québec U16 pour la saison 2020.

Alex-Ann Gamache fait ainsi partie des meilleures joueuses de baseball moins de 16 ans au Québec. Elle représentera la région du Bas-Saint-Laurent, et le reste de la province, au cours de la prochaine saison et participera aux championnats canadiens féminin U16 qui auront lieu à Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard, du 27 au 30 août prochain.

Ce sera une deuxième expérience pour l’athlète lors de cette compétition. L’an passé, elle a fait partie du programme de développement des moins de 14 ans féminin de Baseball Québec et elle a su se faire une place sur l'équipe invitée U14, 2e formation représentant la province aux championnats canadiens féminin qui avait alors lieu en Nouvelle-Écosse. Elle avait d’ailleurs fait très bonne figure.

Depuis le mois d'octobre, Alex-Ann met les bouchés doubles à l'entrainement afin de faire partie de l'équipe du Québec. Étant identifiée comme athlète relève par la fédération sportive québécoise, elle bénéficie aussi d'une subvention lui permettant de poursuivre son développement sur le plan physique et mental.

Alex-Ann a fait la majeure partie de son baseball mineur dans sa ville natale et à Rivière-du-Loup. Elle évolue depuis 3 ans dans le programme Sport-études baseball à l'École secondaire de Rivière-du-Loup. Passionnée, elle n'a pas peur de franchir les barrières étant la seule fille du programme qui comprend 30 jeunes. Elle évolue particulièrement aux postes de lanceur, 1er but et 3e but. De plus, on l’a reconnaît pour sa polyvalence sur le terrain, sa force de frappe et sa vitesse de lancer.

Son but est de poursuivre son baseball au sein des équipes du Québec et son rêve est d'être invitée, un jour, à un camp de sélection d'équipe Canada.