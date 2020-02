Deux Albatros voient leur excellence académique être soulignée

Zacharie Charest et Nathan Drapeau des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup font partie des 28 étudiants-athlètes qui ont reçu une bourse de 1500 $ de l’organisation des Canadiens de Montréal, avant le match contre les Coyotes de l’Arizona, le lundi 10 février.

Pour une 13e année, les Canadiens et la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec (FAEQ) unissent leurs forces afin de remettre des bourses dédiées aux Québécois les plus prometteurs dans le monde du hockey. Une conférence de presse a d’ailleurs été organisée afin de souligner leur talent, leur accomplissement sportif et leurs bonnes notes scolaires.

Zacharie Charest, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, et Zacharie Charest, de Mont-Joli, ont reçu tous les deux reçus leur bourse, saluant leur excellence académique, par le biais du président du Canadien Geoff Molson.

Auteur de 6 buts et 10 passes avec les Albatros cette saison, Zacharie Charest performe aussi très bien en classe, puisqu'il a réussi à maintenir une moyenne académique de 86 % à la première étape. L’attaquant de 16 ans souhaite éventuellement étudier à l’université dans un domaine de la santé ou des sciences et des technologies.

«Il n’écarte pas non plus la possibilité de vivre du hockey sans nécessairement y jouer. Le rêve de la Ligue nationale l’anime bien entendu et il entend faire sa place au sein du Drakkar de la LHJMQ cet automne», a-t-on souligné.

De son côté, le défenseur de 15 ans Nathan Drapeau a également maintenant une moyenne académique de 86 % à la première étape au Collège Notre-Dame. Il entend continuer ses études pour travailler dans le domaine de la kinésiologie.

«D’ici là, il souhaite entendre son nom le plus tôt possible au prochain repêchage de la LHJMQ. Il caresse aussi le rêve de revêtir l’uniforme d’une formation de la Ligue nationale», a-t-on mentionné.