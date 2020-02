Le Témiscouata sera l’hôte de deux importants tournois de ballon sur glace

Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata accueillera deux tournois d’importance au cours des prochaines semaines dans la région, soit le Tournoi interprovincial Desjardins et le Championnat provincial senior élite et intermédiaire.

Du 14 au 16 février se déroulera le tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata. soit le plus gros de l’est du Canada. Un total de 47 équipes sont attendues soit 30 dans les classes adultes et 17 dans les catégories mineures. Ces formations proviendront du Québec et du Nouveau-Brunswick. Près de 650 joueuses et joueurs prendront part au tournoi et tous les participants seront hébergés au Témiscouata.

Il y aura un total de 88 matchs pendant le tournoi soit 53 à l’aréna Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac (du vendredi au dimanche) et 35 à l’aréna de Dégelis (le samedi et le dimanche). La première partie du tournoi aura lieu le vendredi 14 février à 17 h à l’aréna Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac alors que la dernière finale devrait débuter le dimanche 16 février à 16 h à l’aréna Jacques-Dubé. En nouveauté cette année, plusieurs parties des catégories mineures auront lieu à Dégelis permettant ainsi d’avoir davantage de matchs adultes à l’aréna de Témiscouata-sur-le-Lac.

Il sera d’ailleurs possible d’obtenir en direct les résultats du tournoi en suivant le site Web de la Fédération québécoise de ballon sur glace au ballonsurglace.com.

CHAMPIONNAT PROVINCIAL

Du 6 au 8 mars, le Témiscouata sera l’hôte du Championnat provincial senior élite et intermédiaire de ballon sur glace. À la suite de ces championnats, on couronnera les meilleures équipes au Québec pour la saison 2019-2020 dans quatre catégories : senior élite masculin, senior élite féminin, senior intermédiaire masculin et senior intermédiaire féminin. Ainsi, 25 équipes et plus de 300 joueurs sont attendus au Témiscouata à la fin de la relâche scolaire. L’ensemble des joutes auront lieu à l’aréna Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac et à l’aréna de Dégelis.

Le BSG Mineur du Témiscouata existe depuis plus de 17 années. À chaque saison, il permet à plus d’une centaine de filles et garçons âgés entre 6 et 19 ans de pratiquer le ballon sur glace à des niveaux récréatifs et compétitifs et incite les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Depuis la fondation de l’organisation, ses différentes équipes ont remporté près de 60 médailles lors de championnats provinciaux et nationaux.