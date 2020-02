Des athlètes du club Filoup au Nouveau-Brunswick

Les 31 janvier et 1er février avait lieu à St-John les championnats provinciaux civil et universitaire du Nouveau-Brunswick. Huit athlètes du club Filoup de Rivière-du-Loup des catégories U18 et U20 ont très bien figuré à cet évènement. D’ailleurs, les 8 athlètes sont revenus avec 10 médailles et 11 records personnels.

Sara-Kim Veilleux a relevé un défi battant à deux reprises un record vieux de 2007. L’athlète du Sport-Étude athlétisme de secondaire 4 a montré tout son talent au saut en longueur avec 4 sauts au-dessus de 4m70 dont 2 plus loin que la marque d’Audrey St-Hilaire réalisée le 23 février 2007 avec un bond de 4m83. Sara-Kim fait passer de 11 cm la marque avec une marque de 4m94 et elle se rapproche du son objectif de 5m.

Adam Beaulieu de St-Pascal a récolté 3 médailles d’or en fin de semaine au relais et au 400m. Il est inscrit en Sport-Étude athlétisme de secondaire 4.

Chez les filles, Jia Fournier a obtenu le bronze en longueur. Rosalie Chouinard a récolté l’argent au poids.

Chez les hommes, Mathis Dumont de St-Hubert a récolte 3 médailles dont l’agent au 200m. Benjamin Plourde a réussi 2 records personnels au 60m et 200m. Enfin Antoine Lavoie a obtenu l’or aux poids et le bronze en hauteur.