Trois-Pistoles confirme son championnat de la section Est

La saison régulière tire à sa fin dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light. Un calendrier rempli de sept rencontres était à l’affiche au cours du dernier week-end et en vertu d’une victoire sans équivoque de 10-1 devant Saint-Pascal samedi soir, les Fondations B.A. de Trois-Pistoles sont assurés de remporter le titre de la section Est.

Un seul match était à l’affiche samedi soir et opposait les Seigneurs de Saint-Pascal aux Fondations B.A. de Trois-Pistoles qui ont été sans pitié pour leurs adversaires, l’emportant par la marque de 10-1. Jérôme Thibault et Alexis Laforest ont profité de cette soirée pour inscrire des tours du chapeau, plusieurs autres joueurs ayant également ajouté trois points à leurs fiches respectives.

C’est en deuxième moitié de première période que les locaux ont amorcé leur poussée irrésistible en inscrivant cinq buts en un peu plus de six minutes. Jérôme Thibault a amorcé le bal avec deux buts à 13:13 et 13:57, suivi par Alexis Laforest qui portait la marque 3-0 à 14:11. Jean-Philippe Soucy a ajouté deux buts par la suite, dont un dans un filet désert à 19:51.

Trois autres buts ont été inscrits en deuxième et en troisième, Saint-Pascal inscrivant son seul but à la 7e minute de la 2e alors que Guillaume Pelletier portait la marque 7-1 à ce moment.

Comme nous le mentionnions au départ, Trois-Pistoles est maintenant assuré de remporter le titre de la section Est avec ses 30 points en 20 parties. La formation n’a plus qu’un match à disputer, soit samedi prochain (La Pocatière à Trois-Pistoles, 19 h 30, reprise du match du 11 janvier). Montmagny, qui a 25 points en 19 parties, est assuré de terminer au 2e rang devant soit Saint-Jean-Port-Joli qui a 21 points en 20 matchs, ou La Pocatière qui en a 20 en 19 parties. Saint-Pascal terminera dernier de sa section.

Dans l’Ouest, les Mercenaires de Lotbinière détiennent une sérieuse option sur le titre avec 27 points en 19 matchs, trois de plus que Saint-Damien qui a disputé le même nombre de parties. Saint-Joseph est assuré de la 3e place, le Famili-Prix ayant 21 points en 20 rencontres, trois de mieux que le Giovannina de Sainte-Marie. Saint-Charles ferme la marche avec 16 points en 20 parties.

Les trois étoiles de la semaine sont dans l’ordre : Samuel Bisson, Mercenaires de Lotbinière, 3 buts et 1 aide; Jérôme Thibault, Fondations B.A. de Trois-Pistoles, trois buts; Charles Dulac-Simard, Plastique Moore de Saint-Damien, 2 buts et 1 aide, dont un but gagnant.