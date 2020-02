Le Fleur de Lys du Témiscouata atome BB gagne à Lévis

Du 27 janvier au 2 février dernier avait lieu la 51e édition du Tournoi international atome Desjardins de Lévis. L’équipe Fleur de Lys de l’Association du hockey mineur du Témiscouata (AHMT) y a participé et elle a gagné, pour une 2e année consécutive, la finale de l’atome BB alors qu’un total de 24 formations se disputaient les honneurs de cette catégorie

En ronde préliminaire, le Fleur de Lys du Témiscouata a conservé une fiche de 3 victoires dont l’une en prolongation et aucune défaite pour ainsi terminer au 5e rang de sa division. L’équipe a ainsi accédé aux huitièmes de finale le samedi 1er février et elle a gagné 6 à 0 contre les Gouverneurs #2 de Québec Ouest. Puis, lors des quarts de finale, les Fleurs de Lys ont vaincu les Voisins du Kamouraska par un pointage de 4 à 1. Le dimanche 2 février, lors de la demi-finale, les joueurs du Témiscouata ont défait ceux des Gouverneurs #1 de Québec Ouest par la marque de 4 à 2.

Ensuite, lors de la grande finale, dans un match chaudement disputé, le Témiscouata l’a emporté 6 à 3 aux dépends de l’Express Rive-Sud #1 de Lévis. Après 2 périodes, le pointage était de 2 à 2, mais le défenseur Julien Nadeau a explosé offensivement avec 4 buts au dernier engagement pour conduire les siens à la victoire et récoltant ainsi le trophée du meilleur défenseur du tournoi. Deux autres de ses coéquipiers ont également reçu un honneur individuel lors de ce tournoi soit Xavier Thibault qui a obtenu le trophée du meilleur pointeur du tournoi alors qu’Élie Caron conservait la meilleure moyenne de buts alloués pour un gardien.

L’équipe du Fleur de Lys du Témiscouata est composée de 15 joueurs âgés de 10 et 11 ans : Élodie Bélanger, François Bélanger, Léo Bélanger, Edward Briand, Élie Caron, Luka Chassé, Louis-Thomas Cloutier, Eliott Gagnon, Julien Labrecque, Louis-Philippe Lang, Théo Langlais, Julien Nadeau, Marion Ouellet, Anthony Proulx et Xavier Thibault. Par ailleurs, Sylvain Thibault, Maxime Nadeau, Patrick Lang et Maxime Bélanger composent le personnel d’encadrement de l’équipe.

«Ce n’était pas une mince tâche de défendre notre titre. Je suis extrêmement fier de tous mes joueurs», a conclu l’entraîneur en chef de l’équipe, Sylvain Thibault.