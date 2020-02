Les Albatros s’inclinent contre les Élites de Jonquière

Les Albatros du Collège Notre-Dame se sont inclinés 6 à 4 lors de leur deuxième match du weekend au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup le 1er février contre les Élites de Jonquière.

Alex Pelletier a ouvert la marque pour les Albatros. Ils ont vite été rattrapés, puis débordés par les Élites de Jonquière, qui ont marqué quatre buts sans réplique grâce à Charles-Antoine Tremblay, François-Xavier Bédard et Philippe Goulet, à deux reprises.

Nathan Drapeau des Albatros a déjoué le gardien des Élites pour marquer le 2e but de son équipe. Guillaume Dufour a riposté, portant la marque 5 à 2. Louis-Charles Martinet et Émile Lambert ont tenté de ramener les Albatros dans le match en trouvant tous les deux le fond du filet. En début de 3e période, le pointage était de 5 à 4 en faveur des Élites de Jonquière. Félix Bédard est venu taire les chances des Albatros en marquant un but en avantage numérique contre le gardien Nathan Pelletier.

Mike Maclure purgeait lors de cet affrontement son 5e match de suspension imposé par la Ligue de hockey Midget AAA. Les deux prochaines rencontres des Albatros du Collège Notre-Dame seront disputées au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Ils affronteront les Estacades de Trois-Rivières le 7 février à 19 h et les Chevaliers de Lévis le 9 février à 13 h.