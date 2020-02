Une victoire à domicile pour les Albatros du Collège Notre-Dame

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont réussi à remporter une victoire contre les Estacades de Trois-Rivières le 31 janvier au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, par la marque de 5 à 2. Il s’agit d’une 8e victoire en saison régulière pour les Albatros.

Seulement lors de la 1ère période, les Albatros ont lancé à 18 reprises sur le gardien adverse. David Côté a réussi à déjouer le gardien des Estacades de Trois-Rivières. Antoine Tremblay a créé l’égalité pour les Estacades. Kassim Gaudet a donné l’avance à Trois-Rivières après 40 secondes en 2e période. Tout le reste du match a été en faveur des Albatros du Collège Notre-Dame, qui n’ont plus regardé derrière, grâce à des buts du capitaine Mikaël Denis, de Zacharie Charest, Zachary Cormier et Alex Pelletier.

«En 2e période, tout a bien été. On a fini nos jeux au bon moment, alors on est sorti de là avec trois buts, ça s’est bien passé», a commenté l’assistant entraineur des Albatros Guillaume Vallée.

Tout le reste du match a été en faveur des Albatros du Collège Notre-Dame, qui n’ont plus regardé derrière, grâce à des buts du capitaine Mikaël Denis, de Zacharie Charest, Zachary Cormier et Alex Pelletier. L’entraineur des Albatros, Mike Maclure, purgeait son 4e match de suspension.

«La communication est toujours présente avec Mike. L’équipe est très structurée, il n’y a pas eu beaucoup d’ajustements à faire depuis les Fêtes. On veut continuer avec notre énergie du Challenge CCM», complète Guillaume Vallée.

Ce dernier a souligné la performance de Zachary Cormier, tant au point de vue offensif et défensif. Il a inscrit un but et a réalisé deux passes lors de cette victoire. Le prochain match des Albatros du Collège Notre-Dame se déroulera le 1er février au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup à 15 h contre les Élites de Jonquière.