Une belle récolte pour les Flamants Roses

La fin de semaine dernière, à Rivière-du-Loup, avait lieu la finale régionale des Jeux du Québec pour les nageuses Apprentis, Défis et Intermédiaires des Flamants Roses de Rivière-du-Loup. Le club y a récolté plusieurs médailles.

L’équipe Défi constituée de Rose Mercier, Évelyne Bossé, Yasmine Bertrand, Maryanne Bérubé, Maély Thibault et Anais Bossé a terminé au premier rang. Le duo Yasmine et Évelyne a également pris la 1re position, alors que celui formé de Maryanne et Maély a terminé en 2e position.

Le duo Apprentis Victoria et Anais a lui aussi terminé sur la 1re place du podium. Dans la catégorie Défi 13-15 ans, Ariel St-Pierre et Alysun Lapointe ont également brillé en obtenant la 1re place, ainsi qu’une 1re place pour Alysun et 2e position pour Ariel lors des solos.

Les nageuses du Sport-études Intermédiaire se sont aussi très bien démarquées, alorsq que le duo Émy Bouchard et Janick Viel a obtenu une 2e position. En solo, Janick Viel a remporté la deuxième place, Marie-Soleil Nadeau une troisième position, suivie par Coralie Gagnon en quatrième position et Émy Bouchard en sixième place.

Soulignons aussi l’excellente performance de nos nageuses en figures.