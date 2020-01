Baseball senior : Matane toujours en réflexion et renouveau à La Pocatière

Les représentants des équipes et les dirigeants de la Ligue de baseball Puribec étaient réunis, le samedi 18 janvier, afin de travailler sur la prochaine saison qui débutera, comme le veut la tradition, la fin de semaine de la Fête des Patriotes au mois de mai.

Parmi les sujets chauds discutés, la représentante du Bar La Mansarde de Matane, Édith Saucier, a demandé un délai de deux semaines avant de confirmer si l'équipe sera de retour ou non en 2020. Depuis quelques années, la formation a toutes les difficultés du monde à recruter des joueurs et les membres du conseil d’administration devront donner une réponse d'ici la date limite fixée au 1er février. Les sept autres équipes ont confirmé leur présence pour la prochaine saison.

D'autre part, les dirigeants de la Ligue ont évoqué la possibilité de jouer des parties contre l'équipe de l'ABC qui regroupe les meilleurs joueurs de moins de 18 ans de la province. De plus, la porte est ouverte pour la tenue d'un match des étoiles dans une formule qui reste à être dévoilée, mais les discussions progressent très bien.

«Nous avons de beaux projets sur la table et nous travaillons très fort pour qu'ils se réalisent. L'objectif est de créer un engouement dans la région et récompenser nos partisans de baseball au Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick», affirme le président Denis Bérubé.

CHANGEMENT À LA POCATIÈRE

Nouveau commanditaire et un nouveau conseil d'administration, c'est un vent de changement qui a soufflé à La Pocatière durant la saison morte. En effet, Éric Miville et Benoit Pelletier étaient présents à la réunion pour en faire l'annonce aux autres équipes. Ils ont aussi confirmé que l'équipe a décidé de changer son personnel d'entraîneurs.

Pour ce qui est de Rivière-du-Loup, Louis Deschênes étaient celui qui défendait les intérêts du CIEL-FM à la table lors de la réunion. Il prend la relève de François Rossignol qui lui avait assuré la sauvegarde de l'équipe en 2019.

BUREAU DE DIRECTION

Les équipes du circuit ont confirmé dans leurs fonctions respectives les membres du bureau de direction de la Ligue de baseball Puribec pour la saison 2020. Ainsi, Denis Bérubé comme président, Brian Clavette à titre de vice-président ainsi que Gilles LeBel (secrétaire), René Alary (trésorier) et Louis Deschênes (responsable des communications) forment le conseil d'administration. Pour Brian Clavette, il s'agira d'une première année au sein du C.A. Celui-ci a été recruté suite à son départ du Frontière FM d'Edmundston. Les autres administrateurs étaient tous en poste l'an dernier.