Les skieurs du Mont-Comi accumulent les médailles

Le Club Alpin du Mont-Comi a remporté 13 médailles à la première fin de semaine de course du circuit régional qui se déroulait au Mont St-Mathieu, les 18 et 19 janvier dernier.

Plus d’une centaine de coureurs ont participé à cette course dont une vingtaine ont représenté fièrement le Club Alpin du Mont-Comi à cette fin de semaine de course du circuit régional de la Zone de ski Est du Québec.

Aux épreuves du samedi, 6 athlètes ont remporté une médaille, soit Ulysse Bélisle, Arhtur Ledeuil, Emmanuelle Ross, Édouard Doré-Lepage, Christopher Bélanger et Nicholas Bélanger.

Aux épreuves du dimanche, 7 athlètes ont remportés une médaille : Ulysse Bélisle, Clovis Pomerleau, Emmanuelle Ross, Albert Pomerleau, Édouard Doré-Lepage, Victor Durette et Nicholas Bélanger.