Tempête de réalisations pour le Club Filoup

Les 12 et 18 janvier avait lieu à Sherbrooke et Vaudreuil-Dorion les 2 dernières tranches pour le match Québec-Ontario U16 qui aura lieu le 15 février au Centre-Claude-Robillard à Montréal. Six athlètes du Club Filoup ont vécu une expérience forte en émotion de toute sorte. C’est Vincent Gagnon qui étaient l’entraineur désigné.

Deux membres du club et du Sport-études Athlétisme de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup se sont qualifiés pour le match. Evelyne Larouche a remporté le saut à la perche à Sherbrooke et terminé 2e au classement cumulatif avec son saut de 1m80. L’athlète de secondaire 1 a réalisé son record personnel au 1500m marche de 16 secondes. Avec son temps de 9minutes 24, elle devrait être invitée pour faire cette épreuve.

De son côté, Vincent Brodeur, qui en sera à sa 2e Équipe Québec, lui qui avait gagné le 300m et la longueur, a récidivé à Sherbrooke en longueur et terminant 2e au 60m (7,55). L’athlète de secondaire 3 serait des épreuves de 300m et de longueur en plus du relais. Il sera aussi possiblement demandé pour une autre épreuve.

PLUS QUE DE L’ATHLÉTISME

D’autres athlètes du club ont bien fait lors des rencontres d’athlétisme ou dans d’autres sports. En Athlétisme U14 (Benjamine), Florence Allard est monté 2 fois sur le podium à Sherbrooke avec une 3e place en hauteur (1m25) et elle a remporté l’or au poids (7m54).

Chez les U16, Alice Lagacé a pris le 3e rang au marteau (10m22) et a terminé au pied du podium au poids (7m52). Pour sa part, Flavie Couturier a réussi 2 marques personnelles au 1200m (4:37.45) et au 200m (31.56). Également, Évelyne a réalisé sa meilleure marque de la saison au 200m (31.95)

Finalement, Adam Beaulieu a réalisé à Sherbrooke 2 marques personnelles, en plus de 2 podiums. Au 60m, il a terminé 3e avec un chrono de 7,56 ce qui le classe au 17e rang québécois U18 du classement d’athlétisme Canada. Au 200m, il a terminé second avec un temps 24,47 ce qui le place 6e au Québec et 44e au Canada Chez les U18.

Également, il faut noter que la skieuse Anaïs April a terminé 3e au slalom de la compétition régionale disputé au Mont St-Mathieu. Le 12 février, le défenseur Benjamin Plourde de St-Hubert a suddi remporté avec son équipe le 33 des Basques, catégorie Bantam A, le tournoi de Matane.

Le prochain rendez-vous aura lieu le 1er février à St-John, Nouveau-Brunswick, pour les Championnats provinciaux de la province chez les U18 et U20.