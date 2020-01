Deux patineuses du Témiscouata aux championnats provinciaux

Dix patineuses représentaient le CPA Les Perce-Neige du Témiscouata lors de la finale régionale Michel-Proulx qui se tenait à Amqui les 18 et 19 janvier. Elles y ont très bien performé. D’ailleurs, deux d’entre elles, Delphine-Dumont-Michaud et Sarah-Maude Lang représenteront la région aux championnats provinciaux, à Lévis, en mars prochain.

Pour les catégories qui reçoivent des rubans, Perlla Moreau a obtenu le ruban argent en STAR 1 et Sara Sfaxi l’argent aussi en STAR 3. Pour les catégories avec médailles, soulignons l’excellent résultat de Clothilde Ouellet qui est monté sur la plus haute marche du podium en STAR 4 moins de 13 ans. Anna Gagnon a pris la 6ième place en STAR 4 moins de 10 ans.

Dans les catégories d’élimination régionale : en STAR 5 (13 ans et plus), parmi 24 patineuses, Delphine Dumont-Michaud a remporté la médaille de bronze, Julianne Lajoie, Laurence Dumont et Karen Lavoie ont pris respectivement les 5e, 7e et 11e position.

En STAR 6 Sarah-Maude Lang a gagné la médaille de bronze et Lovanya Desrosiers-Dubé a obtenu la 10e place sur seize patineuses.