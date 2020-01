Quatre médailles d’or pour le Ballon sur glace mineur du Témiscouata

Les 18 et 19 janvier dernier, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata participait à un tournoi à Saint-Narcisse-de-Beaurivage dans la MRC de Lotbinière. Un total de 7 équipes représentait le BSG mineur du Témiscouata et 32 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à cet évènement.



Tout d’abord, les deux équipes masculines U-15 se sont affrontées lors de la finale de cette catégorie et le Blitz 2 l’a emporté au dépend du Blitz 1. Puis, le Blitz U-12 masculin a décroché l’or contre le club hôte par un pointage de 2 à 0. Ce club récoltait ainsi un 3e gain en 3 rencontres.

Ensuite, la formation T-Miss a terminé sur la première marche du podium U-12 féminin grâce à une fiche de 4 victoires en autant de départs. En finale, elles ont battu le Dynamite par un pointage de 6 à 0. Dans le U-10, le Blitz l’a emporté au compte de 3 à 1 contre l’équipe de Saint-Narcisse-de-Beaurivage pour gagner l’or lors de la finale.

Dans la dernière classe en lice soit le U-17 féminin, le club T-Miss 1 a obtenu l’argent en s’inclinant en finale face à l’équipe hôte soit le Husky. Une autre formation du BSG mineur du Témiscouata, T-Miss 2, a également participé à la catégorie U-17 féminin.



«Ce sont de bons résultats, mais il nous reste beaucoup de travail à accomplir notamment avec nos participations au Championnat canadien juvénile et au Championnat provincial mineur», a mentionné le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.