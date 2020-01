Weekend en demi-teinte pour les Albatros du Collège Notre-Dame

Après une victoire en fusillade contre les Chevaliers de Lévis le 17 janvier par la marque de 3 à 2, les Albatros du Collège Notre-Dame étaient gonflés à bloc pour leur premier affrontement à domicile depuis leur éclatante et inattendue victoire au Challenge CCM. L’équipe de Rivière-du-Loup s’est toutefois désorganisée en 3e période et a perdu le match 8 à 4 aux mains des Lions du Lac St-Louis.

Selon l’entraineur Mike Maclure, la victoire à l’arrachée contre les Chevaliers de Lévis en fusillade prouve que la victoire des Albatros au Challenge CCM n’était pas seulement de la chance.

Les Albatros ont dominé la 1ère période contre les Lions du Lac St-Louis le 18 janvier en marquant deux buts. Nathan Drapeau puis Zacharie Charest (en avantage numérique) se sont inscrits au pointage. L’écart s’est réduit en 2e période, qui a plutôt été à l’avantage des Lions du Lac St-Louis. Adam Cardona, Markus Vidicek et William Blackburn ont déjoué à deux reprises le gardien Alexandre Marchand, puis une autre fois Nathan Pelletier, qui a remplacé le cerbère partant pour le Collège Notre-Dame.

«Deux buts de loin, deux buts qu’on ne peut pas laisser passer dans le Midget AAA. C’est une partie de momentum et on sentait qu’on le perdait, même si on jouait bien. On a changé de gardien parce qu'on voulait fouetter les joueurs», explique Mike Maclure.

Le festival offensif des Lions s’est poursuivi en 3e période avec des buts d’Adam Mendelson et de James Swan. William Lepage des Albatros a marqué en échappée pour faire 5 à 3. Visiblement excédé, l’entraineur des Albatros du Collège Notre-Dame a écopé d’une punition de banc, puis il a été expulsé du match pour abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite. Markus Vidicek, puis Adam Mendelson des Lions ont à nouveau marqué.

Le capitaine des Albatros, Mikaël Denis, a noirci la feuille de pointage en avantage numérique, portant la marque 7 à 4. Noah Leithman a réussi un tir dans un filet désert pour les Lions, permettant à son équipe de quitter le Centre Premier Tech avec une victoire de 8 à 4. Un total de 16 pénalités ont été décernées lors de ce match, et les Albatros se sont vus interdire de lever leurs bâtons dans les airs en guise de célébration lorsqu’ils marquent un but, un geste que l’équipe avait pu poser sans problème lors du Challenge CCM. «On va rebondir, il y a du caractère dans cette chambre-là. On va revenir fort. Il y a des choses frustrantes et qu’on ne contrôle pas…je vais m’arrêter là», a conclu Mike Maclure, à la suite de la rencontre. Il a écopé de quatre matchs de suspension.

Les Albatros affronteront le Blizzard du Séminaire Saint-François le 22 janvier, à l’extérieur. Ils seront de retour au Centre Premier Tech le vendredi 31 janvier vers 19 h pour affronter les Estacades de Trois-Rivières.